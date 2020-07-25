شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسعى لإقناع كريم العراقي بتأجيل فكرة الاحتراف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض طارق العشري، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المصري، رحيل كريم العراقي، لاعب الفريق، في نهاية الموسم الحالي.
وتلقى «العراقي» عدة عروض، خلال الفترة الماضية، للرحيل عن المصري في نهاية الموسم الجاري.
وينتظر أن يعقد «العشري» جلسة مع «العراقي» خلال معسكر الفريق في برج العرب، لإقناعه بتأجيل فكرة خوض أي تجربة جديدة، سواء محلية أو خارجية.
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