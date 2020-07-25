شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: الزمالك يفاوض مهاجم الهلال بتوصية من «كارتيرون» ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، قد أبدى إعجابه الشديد باللاعب الدولي السوري عمر خربين، مهاجم فريق نادي الهلال.

وأفادت صحيفة «الرياض» السعودية بأن الزمالك أبدى اهتمامًا بضم السوري «خربين» بناء على توصية من المدير الفني كارتيرون.

وشددت الصحيفة على أن الزمالك سيدخل في مفاوضات قوية خلال الأيام المقبلة مع إدارة الهلال من أجل حسم الصفقة.

وكان «خربين» قد خاض تجربة قصيرة في الدوري المصري مع فريق نادي بيراميدز في موسم 2018-2019.

وأنهت الصحيفة تقريرها مؤكدة على أن الزمالك يسعى لتكرار تجربة أشرف بن شرقي، النجم المغربي الذي انتقل من صفوف الهلال للزمالك في الصيف المنصرم.

يذكر أن «خربين» قد زار شباك الزمالك خلال احترافه بصفوف بيراميدز، في مباراة مثيرة حسمها التعادل بنتيجة «3-3»، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي.

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