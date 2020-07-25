شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من الدفع بـ«مخلوف» في التدريبات الجماعية للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي من التسرع في الدفع بمحمد مخلوف، لاعب الوسط، في التدريبات الجماعية.
وخصص الجهاز الطبي برنامجًا تدريبيًا جديدًا يؤديه اللاعب لمدة 3 أيام، يخضع بعدها لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.
وكان «مخلوف» انتظم في التدريبات الجماعية، أمس الجمعة، إلا أن الآلام عاودته قبل المران الصباحي الذي أداه الفريق اليوم، السبت، ما دفع الجهاز الطبي لتحديد برنامج تأهيلي جديد.
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