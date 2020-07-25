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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتيتا: ارسنال بحاجة إلى رقم 10 جديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
أشار المدرب ميكيل أرتيتا إلى أن فريق أرسنال بحاجة إلى صانع ألعاب جديد، في إشارة منه إلى أن النادي يسعى إلى بيع اللاعب الألماني مسعود أوزيل.
وقال أرتيتا: "انظر إلى اللاعبين الذين كانوا لدينا في الماضي في هذا النادي في تلك المراكز. من كازورلا، إلى أندري أرشافين، إلى آرون رامسي وهنريك مخيتاريان. حتى جاك ويلشير".
وأضاف: "كثير من اللاعبين الذين ليسوا هنا الآن. علينا إنعاش هذا المركز. إنهم جزء كبير مما يحتاجه أي فريق".
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