عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

ارتيتا: ارسنال بحاجة إلى رقم 10 جديد أشار المدرب ميكيل ​أرتيتا​ إلى أن فريق ​أرسنال​ بحاجة إلى صانع ألعاب جديد، في إشارة منه إلى أن النادي يسعى إلى بيع اللاعب الألماني مسعود ​أوزيل​.



وقال أرتيتا: "انظر إلى اللاعبين الذين كانوا لدينا في الماضي في هذا النادي في تلك المراكز. من كازورلا، إلى أندري أرشافين، إلى آرون رامسي وهنريك مخيتاريان. حتى جاك ويلشير".

وأضاف: "كثير من اللاعبين الذين ليسوا هنا الآن. علينا إنعاش هذا المركز. إنهم جزء كبير مما يحتاجه أي فريق".