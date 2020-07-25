شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان الأقرب للتعاقد مع نجم سانت إتيان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 أفادت تقارير صحافية فرنسية أن نادي اي سي ​ميلان​ الإيطالي بات الأقرب للتعاقد مع نجم نادي سانت إتيان الشاب ​ويسلي فوفانا​ في الفترة القادمة.

Advertisements وكشف موقع le10sport أن عرض النادي الإيطالي للمدافع الشاب وصل إلى 14 مليون يورو، وهذا ما يجعلهم الأقرب لسعر اللاعب البالغ 20 مليون يورو. ويلقى فوفانا إهتمام حقيقي من نادي ​ليستر سيتي​ الإنكليزي ايضاً، بعد موسم مميز له في الليغ 1. وتمكن صاحب الـ 19 عاماً من المشاركة في 24 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي، وسجل هدفين خلال مشاركاته.

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