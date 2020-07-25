رسالة مبابي لمحبيه بعد إصابته القوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

بعث مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، رسالة إيجابية لأنصاره صباح اليوم السبت، بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها بالأمس خلال الفوز على سانت إيتيان 1-0، في نهائي كأس فرنسا.



نشر مبابي صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر، والابتسامة على وجهه وعلق قائلاً: "الاستيقاظ كفائز، لا يوجد شعور أفضل منه، شكراً لكم جميعاً على رسائلكم، هذا يلامسني كثيراً، قُبلاتي للجميع وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع جيدة".

قبل ذلك بقليل، أعرب مبابي عن امتنانه لسانت إيتيان، الذي تمنى له الشفاء العاجل من الإصابة، وأرفق سانت إيتيان الرسالة بصورة اعتذر فيها اللاعب لويك بيرين بيرين الذي تسبب في إصابته، وتم طرده عبر تقنية الفيديو.