إبراهيموفيتش: لن تنتهي مسيرتي.. أنتم لا تعرفوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

استبعد مهاجم نادي ميلان الإيطالي، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، اعتزال كرة القدم قريباً، في شريط مصور نشره اليوم السبت، يستعرض مراحل مسيرته الزاخرة بالأهداف والألقاب. في شريط مدته نحو دقيقة ترافقه موسيقى ذات إيقاع صاخب، استعرض السويدي لمحات مسيرة تنقل خلالها بين أندية كبرى وسجل أهدافا رائعة. وقال المهاجم البالغ 38 عاماً: "أعتقدتم أنني انتهت، أن مسيرتي ستنتهي قريباً؟، أنتم لا تعرفوني". وتابع: "طوال حياتي كنت مضطراً للقتال. لم يؤمن أحد بي، لذا كان علي الإيمان بنفسي، أراد البعض كسري، لكنهم جعلوني أقوى، أراد البعض استغلالي، لكنهم جعلوني أذكى". وأضاف: "الآن تعتقدون أنني انتهيت؟ لدي أمر واحد لأقوله لكم: أنا لست مثلكم، أنا لست أنتم، أنا زلاتان ابراهيموفيتش، وما زلت أقوم بالاحماء". وعاد "إيبرا" إلى صفوف ميلان في ختام العام الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2019-2020، الذي مدد قسراً بعد تعليق المنافسات لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

