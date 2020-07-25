شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتحاد جدة يحاول التخلص من ورطة الـ64 مليون ريال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 أفادت تقارير محلية، اليوم السبت، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، تقدمت باستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي ألزم فيه النادي بدفع تعويضات تصل إلى 64 مليون ريال. تعود التعويضات التي طالب "فيفا" نادي الاتحاد بدفعها إلى المدربين السابقين للنادي، الكرواتي سلافين بيليتش، والتشيلي لويس سييرا. ونشرت صحيفة الرياضية: "فيفا" ألزم الاتحاد بدفع تعويض لبيليتش يصل إلى 56 مليون ريال، وتعويضات لسييرا تصل إلى 8 ملايين ريال". وأكدت: "الإدارة القانونية في نادي الاتحاد قدمت استئنافين ضد الأحكام التي صدرت من الاتحاد الدولي لكرة القدم". وتأتي قرارات "فيفا" بعد أن قام النادي بإلغاء عقدي المدربين من طرف واحد.





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