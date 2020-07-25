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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يبدي إعجابه بلاعب بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
أعرب يورغن كلوب مدرب ليفربول مرة أخرى عن إعجابه باللاعب تياغو ألكانتارا، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان فريقه يتطلع إلى التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونيخ.
وقال كلوب: "ليس لدي أي فكرة عمن سيلعب معي العام المقبل، ليس هناك ما أقوله في الوقت الحالي. تياغو ألكانتارا لاعب رائع، ولكنه أيضًا لاعب في بايرن ميونيخ. هذا كل ما يمكن قوله. ليس هناك ما يقال!"
سجل تياغو 31 هدفا في 231 مباراة منذ الانتقال إلى ألمانيا من برشلونة في 2013، بينما صنع أيضا 37 تمريرة حاسمة.
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