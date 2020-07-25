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كلوب يبدي إعجابه بلاعب بايرن ميونيخ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

أعرب يورغن كلوب مدرب ​​ مرة أخرى عن إعجابه باللاعب تياغو ألكانتارا، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان فريقه يتطلع إلى التعاقد مع لاعب وسط ​بايرن ميونيخ​.

وقال كلوب: "ليس لدي أي فكرة عمن سيلعب معي العام المقبل، ليس هناك ما أقوله في الوقت الحالي. تياغو ألكانتارا لاعب رائع، ولكنه أيضًا لاعب في بايرن ميونيخ. هذا كل ما يمكن قوله. ليس هناك ما يقال!"

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سجل تياغو 31 هدفا في 231 مباراة منذ الانتقال إلى ألمانيا من في 2013، بينما صنع أيضا 37 تمريرة حاسمة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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