- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشافي ينضم لنجوم الكرة المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
تعرض مدرب السد القطري، تشافي هيرنانديز، للإصابة بفيروس كورونا، لينضم لقائمة طويلة من النجوم الكرويين المصابين بالمرض الوبائي الذي ضرب العالم.
أعلن تشافي عبر الحساب الرسمي لناديه على تويتر، أنه لن يكون حاضراً في القيادة الفنية للسد، وسيتولى مساعده ديفيد براتس المسؤولية بعد اكتشاف إصابته.
وتابع: "لحسن الحظ أشعر أني بخير، لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل، سأكون حريصاً جداً على العودة إلى روتين حياتي اليومي".
كانت هذه تفاصيل خبر تشافي ينضم لنجوم الكرة المصابين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.