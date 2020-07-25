تشافي ينضم لنجوم الكرة المصابين بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

تعرض مدرب السد القطري، تشافي هيرنانديز، للإصابة بفيروس كورونا، لينضم لقائمة طويلة من النجوم الكرويين المصابين بالمرض الوبائي الذي ضرب العالم.



أعلن تشافي عبر الحساب الرسمي لناديه على تويتر، أنه لن يكون حاضراً في القيادة الفنية للسد، وسيتولى مساعده ديفيد براتس المسؤولية بعد اكتشاف إصابته.

وتابع: "لحسن الحظ أشعر أني بخير، لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل، سأكون حريصاً جداً على العودة إلى روتين حياتي اليومي".