شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيغو: انتقال مبابي إلى ريال مدريد أمر صعب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 أعرب اللاعب السابق لويس فيغو عن رغبته بأن يرى "أحد أفضل اللاعبين في العالم" كيليان ​مبابي​ في ​ريال مدريد​، لكنه يعترف بأن انتقال مهاجم باريس سان جيرمان سيكون صعبا جدا.

وقال فيغو: "إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ولديه الكثير من المواهب ومساحة كبيرة للتحسين، ولكن بالطبع، إنه حاليًا في فريق قوي جدًا من الناحية المالية. لا أعرف ما إذا كان من الممكن رؤيته وهو يرتدي القميص الأبيض". يُذكر أن مبابي أصيب خلال مباراة نهائي كأس فرنسا.

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