ابراهيموفيتش ينفي شائعات اقتراب اعتزاله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

نفى اللاعب السويدي زلاتان ​إبراهيموفيتش​ الأحاديث التي تشير إلى أنه على وشك التقاعد، مشيرا إلى أنه لا يزال في فترة "الإحماء" على الرغم من دخوله الشهر الماضي من عقده مع نادي ​ميلان​.



وقال إبراهيموفيتش في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام: "تعتقدون أنني اقتربت من النهاية، وأن مهنتي ستنتهي قريبًا. أنتم لا تعرفوني".

وأضاف: "طوال حياتي كان علي أن أقاتل. لم يؤمن أحد بي، لذلك كان علي أن أؤمن بنفسي. أراد بعض الناس أن يكسروني، لكنهم جعلوني أقوى فقط".