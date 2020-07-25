- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابراهيموفيتش ينفي شائعات اقتراب اعتزاله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
نفى اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الأحاديث التي تشير إلى أنه على وشك التقاعد، مشيرا إلى أنه لا يزال في فترة "الإحماء" على الرغم من دخوله الشهر الماضي من عقده مع نادي ميلان.
وقال إبراهيموفيتش في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام: "تعتقدون أنني اقتربت من النهاية، وأن مهنتي ستنتهي قريبًا. أنتم لا تعرفوني".
وأضاف: "طوال حياتي كان علي أن أقاتل. لم يؤمن أحد بي، لذلك كان علي أن أؤمن بنفسي. أراد بعض الناس أن يكسروني، لكنهم جعلوني أقوى فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيموفيتش ينفي شائعات اقتراب اعتزاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.