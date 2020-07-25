برايتون يحسم صفقة آدم لالانا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

توصل نادي ​برايتون​ الإنكليزي إلى إتفاق مع لاعب وسط نادي ​ليفربول​ والدولي الإنكليزي المخضرم آدم لالانا من أجل الإنضمام إلى الفريق بعد إنتهاء عقده مع الريدز في الأسبوع القادم.

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و سيوقع صاحب الـ 32 عاماً على عقد يمتد لمدة 3 سنوات مع برايتون، وسيصبح اللاعب الأعلى أجراً في النادي.

وأشارت التقارير إلى أن لالانا رفض العديد من الفرق الأخرى في الدوري الممتاز بهدف الإنتقال إلى برايتون في صفقة إنتقال حر.

يذكر أن لالانا يلعب لليفربول منذ عام 2013 قادماً من نادي ساوثامبتون.