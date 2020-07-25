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برايتون يحسم صفقة آدم لالانا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

توصل نادي ​برايتون​ الإنكليزي إلى إتفاق مع لاعب وسط نادي ​​ والدولي الإنكليزي المخضرم آدم لالانا من أجل الإنضمام إلى الفريق بعد إنتهاء عقده مع الريدز في الأسبوع القادم.

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و سيوقع صاحب الـ 32 عاماً على عقد يمتد لمدة 3 سنوات مع برايتون، وسيصبح اللاعب الأعلى أجراً في النادي.

وأشارت التقارير إلى أن لالانا رفض العديد من الفرق الأخرى في الدوري الممتاز بهدف الإنتقال إلى برايتون في صفقة إنتقال حر.

يذكر أن لالانا يلعب لليفربول منذ عام 2013 قادماً من نادي ساوثامبتون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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