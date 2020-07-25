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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برايتون يحسم صفقة آدم لالانا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
توصل نادي برايتون الإنكليزي إلى إتفاق مع لاعب وسط نادي ليفربول والدولي الإنكليزي المخضرم آدم لالانا من أجل الإنضمام إلى الفريق بعد إنتهاء عقده مع الريدز في الأسبوع القادم.
و سيوقع صاحب الـ 32 عاماً على عقد يمتد لمدة 3 سنوات مع برايتون، وسيصبح اللاعب الأعلى أجراً في النادي.
وأشارت التقارير إلى أن لالانا رفض العديد من الفرق الأخرى في الدوري الممتاز بهدف الإنتقال إلى برايتون في صفقة إنتقال حر.
يذكر أن لالانا يلعب لليفربول منذ عام 2013 قادماً من نادي ساوثامبتون.
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