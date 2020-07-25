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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارتينو: فيدال هو قلب برشلونة ويجب أن يبقى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
وصف المدرب جيراردو مارتينو اللاعب التشيلي أرتورو فيدال بأنه "قلب" فريق برشلونة، ويجب أن يبقى في الكامب نو.
وقال مدرب برشلونة السابق مارتينو: "أرى فيدال قلب الفريق من خلال ما يقدمه، وكيفية عمله، يدخل منطقة الجزاء ويحرز النتائج. أراه يتعافى من العام الماضي، وهو أمر لم يكن جيدًا. لقد كان هذا عامًا رائعًا بالنسبة لأرتورو، وبالنسبة لي بإمكانه بالتأكيد البقاء في برشلونة".
وأضاف: "إنما هناك قرارات شخصية للغاية يجب مراعاتها. علينا أن نرى كيف يشعر مع عائلته".
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