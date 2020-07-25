شكرا لقرائتكم الأهلى يحتفل بتتويجه بلقب السوبر السادس على حساب حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بتتويج المارد الأحمر بلقب السوبر في مثل هذا اليم قبل 10 أعوام وتجديدا عام 2010 بعد الفوز على حرس الحدود.

وفي مثل هذا اليوم 25 يوليو 2010 ، توج النادى الاهلى بطلا لكأس السوبر المحلى فى نسخته العاشرة على حساب حرس الحدود بهدف دون رد سجله محمد أبوتريكة فى الدقيقة "61" من الشوط الثانى، ليحقق الأهلى لقبه السادس ، وكان تشكيل الأهلى بقيادة حسام البدرى فى هذه المباراة مكون من :شريف إكرامى، شريف عبدالفضيل، وائل جمعة، أحمد السيد، سيد معوض، محمد بركات، حسام عاشور، حسام غالى"كابتن الفريق"، أحمد حسن، محمد أبوتريكة (عفروتو)، فرانسيس (محمد طلعت).

وتشكيل حرس الحدود بقيادة طارق العشرى مكون من: على فرج، محمد مكى(عبدالرحمن فاروق)، إسلام رمضان، إسلام الشاطر، أحمد كمال، أحمد سالم صافى (نداى)، محمد حليم "كابتن الفريق"، محمد الهردة (عبدالرحمن محيى)،أحمد عيد عبدالملك، أحمد عبدالغنى، أحمد حسن مكى.

Advertisements

وأدار المباراة الحكم الدولي السابق محمد فاروق، والذى أشهر البطاقة الحمراء لكل من سيد معوض، وأحمد عبدالغنى.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر،