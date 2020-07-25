شكرا لقرائتكم جيرالدو يثير أزمة فى الأهلي بسبب "العرض التفصيل" قبل الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي أزمة داخل النادي خلال الفترة الماضية بعدما رفض عدة عروض خارجية أحضرها له الاهلي من أندية عربية من أجل الرحيل لأحداها لكن اللاعب مازال يرفض الرحيل لهذه العروض ويحاول إستغلال رغبة الاهلي في الإستغناء عنه من أجل ضم لاعب أجنبي بدلاً منه أو إعادة المغربي وليد أزارو في تحقيق أكبر مكاسب ، وظهر ذلك بوضوح في حديث اللاعب عن رغبته في الحصول على عرض "تفصيل" بالأنتقال لنادً يتناسب مع ظروفه العائلية ويُحقق له مكاسب مالية كبيرة وأعلن الجناح الأنجولي إنه يُفضّل اللعب في الدوري البرازيلي الذي سبق وإحترف فيه قبل اللعب بنادي أول أغسطس الأنجولي الذي إنتقل منه للأهلي .

وتلقى جيرالدو عرضاً مُغرياً من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائرى، لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب فى الدورى الجزائرى وأكد لمسئولى المولودية الذين تفاوضوا معه عبر أحد وكلاء اللاعبين أنه لا يفكر فى اللعب لأى دورى عربى خلال الفترة المقبلة لذا رفض العرض الجزائري ومن قبله عرض النجم الساحلي التونسي.