شكرا لقرائتكم أحمد الكاس: جيل 90 الأفضل في تاريخ مصر ونتائجه ترد على فاروق جعفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد الكاس نجم الزمالك والمنتخب السابق، على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، بأن الحكام كانت تجامل الأندية المصرية في بطولات أفريقيا، وكانت سببا في التأهل لمونديال 90.

وكتب أحمد الكاس على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "مع كامل احترامي وتقديري لكابتن مصر فاروق جعفر، لكن لا تعليق على تصريحاته".

وأضاف نجم المنتخب السابق: "أتشرف بالانتماء إلى جيل 90 والذى أعتبره من وجهة نظرى من أفضل أجيال الكرة المصرية بقيادة الجنرال ك محمود الجوهري وصعودنا إلى كأس العالم كان حصاد جهد وتعب وانتماء وتكاتف من الجميع سواء لاعبين أو جهاز فنى أو إدارى أو جماهير لتحقيق حلم الشعب المصري بالصعود لكأس العالم".

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واختتم أحمد الكاس: "أبلغ رد هو تحقيق نتائج إيجابية بالتعادل مع هولندا بطل أوروبا وقتها وكنا أقرب للفوز ثم التعادل مع ايرلندا أصعب الفرق وقتها ثم الهزيمة من انجلترا مهد كرة القدم فى العالم لتكون هذه النتائج هى الأبرز في تاريخ مصر فى كأس العالم".

وكان فاروق جعفر أكد في تصريحات عبر قناة الزمالك: إنه كقائد للفريق خلال تلك الفترة، كان يجلس مع عدد من حكام المباريات في البطولات الأفريقية قبل صافرة البداية، بحضور بعض من مسئولي النادي ومنهم مدير الكرة، والحكم كان يسألني إذا ما كنت أريد الحصول على ضربة جزاء أو طرد لأحد لاعبي المنافس أثناء سير المباراة، والأمر كان يتكرر مع بعض الأندية المصرية الأخرى، والحكام كانوا يطلبون الذهاب إلى مدينة بورسعيد للتسوق هناك بعد كل مباراة، وكنا نلبي طلباتهم".