شكرا لقرائتكم نادى مصر يبحث عن ودية ثالثة فى معسكر أكتوبر بدلا من طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الفنى لنادى مصر، بقيادة خالد جلال، عن ودية ثالثة لخوضها يوم 29 يوليو الجارى بمعسكر الفريق الذى يبدأ اليوم بأكتوبر بدلا من طلائع الجيش الذى سيواجه الزمالك فى نفس اليوم.

ومن المقرر أن يخوض نادى مصر ودية مع إنبى غدا و أخرى أمام الجونة بعد غدا فى إطار المعسكر و جارى الإتفاق على الودية الثالثة .

وأنهى نادى مصر معسكر الإسماعيلية الأربعاء الماضى، بعدما خاض وديتين أمام الإسماعيلى وفاز فيها بهدف مقابل لا شىء وأخرى أمام مصر المقاصة وانتهت بالتعادل السلبى، قبل أن يحصل على راحة الخميس ويعود للتدريبات أمس الجمعة استعدادا لمعسكر أكتوبر .

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وشهد معسكر الإسماعيلية مشاركة لاعبى الفريق من الأساسيين وغير الأساسيين للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل استئناف المسابقة من أجل البقاء فى الدورى .

من جهته طالب خالد جلال، المدير الفنى لفريق نادى مصر، لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدًا لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.