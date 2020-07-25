شكرا لقرائتكم تدريبات لعبد الغنى وعبد الله جمعة فى الجيم قبل مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الثنائى محمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، لاعبى الزمالك، تدريبات اليوم، السبت، فى إحدى صالات الجيمانزيوم قبل الانتظام فى الخامسة مساء فى تدريبات الفريق الأبيض، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الفريق لمواجهة وادى دجلة الودية، التى ستجمع بين الفريقان غدا، الأحد، على ملعب بتروسبورت، وتحديدا فى الثامنة مساءً.



عبد الله جمعة وعبد الغنى

ومن المقرر أن يجرى الزمالك، خلال الـ48 ساعة المقبلة، مسحة جديدة ضد فيروس كورونا من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين، فى إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، حيث سيلتقى الفريق الأبيض مع نظيره المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة من منافسات البطولة، يوم 6 من أغسطس المقبل، وكشف جهاز الزمالك أن المسحة الجديدة ستكون غدًا، الأحد، أو بعد غد الاثنين على أقصى تقدير.

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وأنهى الزمالك معسكره فى مدينة برج العرب، الخميس الماضى، بمواجهة بيراميدز الودية، التى أقيمت على استاد برج العرب، وشهدت خسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف، ثم حصل الفريق على راحة سلبية على مدار أمس، الجمعة، على أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة وادى دجلة الودية، التى ستقام غداً، الأحد، باستاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرًا جديدًا فى برج العرب الاثنين المقبل، ويتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل، ثم يحصل اللاعبون على راحة سلبية فى عيد الأضحى، ثم سيعود الفريق من أجل الانتظام فى معسكرا مغلقا فى برج العرب استعدادا لمواجهة المصرى إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من شهر أغسطس المقبل على استاد برج العرب، وذلك فى بطولة الدورى الممتاز.