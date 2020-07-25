إصابة مبابي تثير قلق باريس قبل دوري الأبطال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف باريس سان جيرمان تعرض مهاجمه الفرنسي، كيليان مبابي، إلى إصابة في مباراة نهائي كأس فرنسا يوم الجمعة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأصيب المهاجم الفرنسي الدولي مبابي في كاحل القدم بعد نصف ساعة فقط من المباراة، التي انتهت بفوز فريقه 1 - صفر وتتويجه بلقب كأس فرنسا أمس الجمعة. واستبدل اللاعب بعد تعرضه لهذه الإصابة، وخلال مراسم تسليم الجوائز عقب انتهاء المباراة، والتي ظهر خلالها مبابي مستندا على عكازين قال مبابي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إنه شرخ بسيط".
وبدا الألماني توماس توخيل المدير الفني لسان جيرمان منزعجا بشدة بعد المباراة، التي أقيمت في سان دوني بالقرب من باريس، وقال: كل من رأى هذا التدخل مع اللاعب يشعر بالقلق.
ويشعر توخيل بالقلق بالطبع لأن الإصابة تأتي في توقيت صعب قبل استكمال مسيرة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا التي تستأنف نشاطها في أغسطس المقبل بعد فترة توقف لعدة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.
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