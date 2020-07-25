شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع ضربة قاضية فى تاريخ الملاكمة للسيدات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت الأمريكية سينيسا إسترادا، صاحبة أسرع ضربة قاضية فى تاريخ الملاكمة للسيدات المحترفات، بعد فوزها على مواطنتها، ميراندا أدكنز، فى النزال الذى جمعهما، اليوم السبت، فى أمريكا، وما إن دق جرس البداية حتى انهالت سينيسا إسترادا على منافستها بسبع ضربات متتالية، منها أربع فى الرأس، أسفرت عن سقوط ميراندا أدكنز بالضربة القاضية، وذلك بعد سبع ثوان فقط من بداية النزال، الذى جمعهما اليوم السبت، فى مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بذلك حققت سينسيا إسترادا، البالغة من العمر 28 عاما، انتصارها التاسع عشر فى مسيرتها الاحترافية حتى الآن، منها 8 بالضربة القاضية، من دون أى هزيمة.

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بينما تجرعت ميراندا أدكنز، البالغة من العمر 42 عاما، مرارة الهزيمة الأولى فى مسيرتها الاحترافية، بعد 5 انتصارات متتالية.