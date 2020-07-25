شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يثير أزمة فى الأهلي بسبب "العرض التفصيل" قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، أزمة داخل النادى خلال الفترة الماضية، بعدما رفض عدة عروض خارجية أحضرها له الأهلى من أندية عربية للرحيل إلى أحدها، لكن اللاعب مازال يرفض الرحيل لهذه العروض ويحاول استغلال رغبة الأهلى فى الاستغناء عنه من أجل ضم لاعب أجنبى بدلاً منه أو إعادة المغربى وليد أزارو لتحقيق أكبر مكاسب، وظهر ذلك بوضوح فى حديث اللاعب عن رغبته فى الحصول على عرض "تفصيل" بالانتقال لنادٍ يتناسب مع ظروفه العائلية ويُحقق له مكاسب مالية كبيرة.

وأعلن الجناح الأنجولى أنه يُفضّل اللعب فى الدورى البرازيلى الذى سبق واحترف فيه قبل اللعب بنادى أول أغسطس الأنجولى الذى انتقل منه للأهلى.

وتلقى جيرالدو عرضاً مُغرياً من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائرى، لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب فى الدورى الجزائرى وأكد لمسئولى المولودية الذين تفاوضوا معه عبر أحد وكلاء اللاعبين أنه لا يفكر فى اللعب لأى دورى عربى خلال الفترة المقبلة، لذا رفض العرض الجزائرى ومن قبله عرض النجم الساحلى التونسي.