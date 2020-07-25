شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل صداع فى رأس حراس الإيجيبشيان ليج بزمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجه أكثر من حارس مرمى فى الإيجيبشيان أزمة بعيدا عن الفنيات فى زمن الكورونا، سواء على صعيد الرحيل أو تجديد العقود، حتى وصل الأمر إلى التعرض لعقوية الإيقاف والتغريم بالملايين. ويرصد الخليج 365 أبرز مشاكل حراس الإيجبشيان ليج فى التقرير التالى:

أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز من أكثر الحراس المتضررين فى زمن الكورونا، بعدما أصدر اتحاد الكرة حكماً لصالح نادى الزمالك فى القضية المقدمة ضد أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، وألزمت لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية الحارس الدولى برد 8 ملايين جنيه إلى نادى الزمالك مع إيقافه لحين سداد تلك القيمة المالية.

وتقدم مسئولو الزمالك بشكوى ضد الشناوى بسبب تلك الأموال التى حصل عليها قبل انتقاله إلى بيراميدز، حيث طالبت الإدارة البيضاء الحارس بردها لكونها مقدم تعاقده الجديد.

شريف إكرامى أعلن أنه سيرحل عن الأهلى هذا الموسم، إلا أنه حتى الآن لم يعلن نادى بيراميدز التعاقد معه، بالرغم من أنه حصل على وعد مسبقا باللعب أساسيا فى صفوف الفريق السماوى.

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أما مهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز فيواجه أزمة تأجيل تمديد تعاقده وتعديل القيمة المالية، بعدما أجل مسئولو نادى بيراميدز الجلسة التى كان من المفترض عقدها مع المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الكروى الأول من أجل التفاوض على تمديد التعاقد الذى سينتهى بنهاية الموسم المقبل، وذلك لحين الانتهاء مع ملفات تمديد وتعديل تعاقد اللاعبين أصحاب العقود الضخمة من الناحية المادية مثل عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى.