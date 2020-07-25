شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجوم وادى دجلة يرقصون على أغنية "يا ناكر خيرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد عبد المنصف "أوسة"، حارس مرمى الزمالك السابق ووادى دجلة الحالى، جمهوره على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو طريف لزميليه فى الفريق حسام عرفات، والمهاجم الهولندى رودنى أنتوى، أثناء فترة الاستراحة فى غرفتهم بالمعسكر الجماعى المغلق، وظهر حسام عرفات وهو يرقص مع رودينا أنتونى، على أنغام أغنية شعبية وهى أغنية "يا ناكر خيرى".

ويظهر من الأصوات فى مقطع الفيديو الذى نشره "أوسة" عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، تجمع عددا من لاعبى فريق وادى دجلة، للتصفيق وتشجيع زملائهم أثناء الرقص على الأغنية الشعبية لقضاء وقت ممتع وترفيهى فيما بينهم بعيدًا عن مشقة التمرينات الصباحية التى بدأها نجوم الفريق قبل عدة أيام فى ظل عودة النشاط الرياضى بعد توقف طويل نتيجة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وخاض فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، الثلاثاء الماضى، أول تدريب جماعى بمعسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى منتجع العين السخنة، فى إطار الاستعداد لعودة اسئناف مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل، ويخلو المعسكر الدجلاوى من المباريات الودية، حيث لم يتمكن الفريق من خوض أى مباراة ودية خلال تواجده فى المعسكر المغلق بالسخنة، نظرًا لصعوبة الأمر فى ظل الشروط التى حددها اتحاد الكرة من أجل السماح بخوض مباريات ودية فى الوقت الحالى وقبل عودة الدورى، حيث اشترطت الجبلاية أن تكون الوديات بين فرق الدورى الممتاز فقط دون الاستعانة بفرق من القسم الثانى أو الثالث، فضلاً عن المسحة الطبية التى يجب خضوع الفريقين لها قبل اللقاء.

وكان من المنتظر أن ينطلق معسكر إعداد الفريق الدجلاوى بداية من منتصف الشهر الجارى، إلا أن عدم حصول الفندق المتواجد فى العين السخنة على موافقة وزارة السياحة أدى لتأجيل انطلاق المعسكر لحين الحصول على الموافقة، ليبدأ من الثلاثاء الماضى.

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ويستمر معسكر الفريق الدجلاوى لمدة أسبوع فى العين السخنة على أن يعود الفريق إلى القاهرة قبل موعد مباراته الودية مع الزمالك، المقرر لها يوم 26 من الشهر الحالى على ملعب الفارس الأبيض بميت عقبة، واتفق الفريقان على أن تكون المباراة مقسمة على 3 أشواط، وأن يكون الشوط الواحد مدته 40 دقيقة، ثم مواجهة الإنتاج الحربى يوم 29 على ملعب بتروسبورت.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها الفريق والجهاز الفنى والإدارى قبل انطلاق المعسكر، للكشف عن فيرس كورونا، سلبية للجميع، لاسيما وأن مروان حمدى مهاجم الفريق أعلن شفائه من الإصابة بفيرس كورونا بعد فترة عزل دامت 25 يومًا.