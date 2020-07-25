شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: ركوب التريند والفراغ الكروى سبب تصريحات فاروق جعفر المغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى علاء نبيل، نجم المقاولون العرب الأسبق، اندهاشه من التصريحات التى أطلقها فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق بقناة ناديه بالأمس، حينما زعم أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والمحلة، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

وأضاف علاء نبيل فى تصريحات خاصة، "لا يصح أن تخرج تلك التصريحات من نجم كبير بحجم فاروق جعفر لأن ذلك فيه تشكيك كبير فى أجيال كثيرة للكرة المصرية تعاقبت على خدمة الأندية التى ذكرها والمنتخبات الوطنية ، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى رغبة نجوم الكرة فى ركوب التريند .

وأضاف نبيل أن التريند والفراغ الذى نعيشه منذ توقف الدورى بسبب وباء كورنا الذى أصاب العالم منذ بداية العام الحالى وأدى لتجميد النشاط الكروى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى يعدان السبب الرئيسى وراء تلك الاخبار المغلوطة ، مطالبا الإعلام الرياضى بالعودة لصوابه واستضافة النجوم والحديث عن امور تخص الكرة المصرية فقط .