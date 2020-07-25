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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 25 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، رمضان صبحى يُجدد رغبته فى البقاء مع الأهلي بجلسة خاصة، اتحاد الكرة يرفض تغريم مصابى كورونا.. ويترك الأمر للأندية.

رمضان صبحى يُجدد رغبته فى البقاء مع الأهلي بجلسة خاصة

جدد رمضان صبحى، لاعب النادى الأهلى المُعار من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، رغبته فى البقاء بالقلعة الحمراء وعدم العودة لأوروبا، فى ظل ضعف العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية، وعلم ”الخليج 365” أن رمضان تحدث مع أحد مسئولى النادى منذ أيام >

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