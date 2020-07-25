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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 25 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، رمضان صبحى يُجدد رغبته فى البقاء مع الأهلي بجلسة خاصة، اتحاد الكرة يرفض تغريم مصابى كورونا.. ويترك الأمر للأندية.
رمضان صبحى يُجدد رغبته فى البقاء مع الأهلي بجلسة خاصة
جدد رمضان صبحى، لاعب النادى الأهلى المُعار من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، رغبته فى البقاء بالقلعة الحمراء وعدم العودة لأوروبا، فى ظل ضعف العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية، وعلم ”الخليج 365” أن رمضان تحدث مع أحد مسئولى النادى منذ أيام >
منتخب اليد يبدأ الإعداد للمونديال بمعسكر البحر الأحمر بعد مسحات كورونا
كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، عن دخول المنتخب الأول فى معسكر مغلق بالبحر الأحمر ما بين الغردقة أو شرم الشيخ فى شهر أغسطس المقبل، عقب إجراء مسحة فيروس كورونا، واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على خضوع لاعبى المنتخب الأول لمسحة فيروس كورونا واختبارات متكاملة عقب عيد الأضحى مباشرة تمهيداً للدخول فى معسكر مغلق طويل فى البحر الأحمر إطار الاستعداد لمونديال مصر يناير 2021.
موليكا يبتعد عن الأهلي فى صيف 2020 رغم رغبة اللاعب الأنجولى
ابتعد النادى الأهلى بنسبة كبيرة للغاية عن ضم الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم نادى مازيمبى الكونغولى، وبات واضحاً أن النادى لن يضم اللاعب خلال ميركاتو صيف 2020 لعدة أسباب، فى مقدمتها إمكانية بقاء المغربى وليد أزارو الذى انتهت إعارته مؤخراً لنادى الاتفاق السعودى، ما يعنى عدم وجود أماكن للأجانب فى قائمة الفريق، بل إن الأهلى سيكون مُضطراً لبيع الأنجولى جيرالدو حال عودة أزارو، ووقتها لن يضم الفريق أجانب آخرين.
الأهلي يتلقى تأكيدات من الاتحاد التونسي بإنهاء أزمة الصفاقسى
تدخل الاتحاد التونسى لكرة القدم لحل أزمة النادى الأهلى مع الصفاقسى بشأن مستحقات القلعة الحمراء لدى النادى التونسى، والتى تبلغ مائة ألف دولار تم تحويلها بالخطأ للنادى التونسى قبل سنوات تمثل قيمة رعاية النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى الحالى والصفاقسى السابق، وأبدى الاتحاد التونسى استعداده لتسديد الـ100 ألف دولار للأهلى من أجل عدم تطبيق الحكم الذى أصدره الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لصالح القلعة الحمراء ضد الصفاقسى، ويقضى بإيقاف الصفاقسى من القيد 3 فترات بجانب منعه من المشاركة فى بطولة أفريقيا فى نسختها المقبلة.
الزمالك يُجرى مسحة جديدة خلال 48 ساعة للاطمئنان على اللاعبين
يجرى الزمالك، خلال الـ48 ساعة المقبلة، مسحة جديدة ضد فيروس كورونا من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين، فى إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل حيث سيلتقى فى ذلك اليوم الفريق الأبيض مع نظيره المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة من منافسات البطولة، وكشف جهاز الزمالك أن المسحة الجديدة ستكون غدا، الأحد، أو بعد غد الاثنين على أقصى تقدير.
رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تطبيق غرامات مالية على أى لاعب أو مسئول بفرق الدوري الممتاز، ماديا فى حالة إصابته بفيروس كورونا، خاصة وأن هذا الأمر غير موجود فى لوائح الجبلاية، ولكنهم أكدو شفويا للأندية أن من حقهم تغريم اللاعب مادياً فى حالة ثبوت وجود تقصير من اللاعب وعدم اتباعه الاحترازات والاشتراطات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.
يرفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فكرة تعيين مخطط أحمال لفريق الكرة فى الوقت الحالى ويفضل الانتظار لحين التعاقد مع مدرب أجنبى جديد خلفاً للفرنسى ديديه جوميز المدير الفني الحالي للدراويش، والذى تم الاستقرار على رحيله بنهاية الموسم الجارى بسبب تراجع النتائج، وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي توجيه الشكر التونسي أكرم علياوى مخطط أحمال الفريق الأول توفيرا للنفقات فى ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي بعد جائحة كورونا.
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