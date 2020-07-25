شكرا لقرائتكم خبر عن إمام محمدين: أتمنى تكرار تجربة إنبى داخل الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندرى، أنه يتمنى إعادة تجربته السابقة مع إنبى داخل صفوف زعيم الثغر لما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية يستطيع من خلالها إنتاج أكثر من ناشئ وتصعيده لصفوف الفريق الأول وقيادة الإتحاد نحو منصات التتويج.

ويعد إمام محمدين أحد أفضل رؤساء قطاع الناشئين فى مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة بعدما نجح فى صناعة أكثر من نجم قادوا المنتخبات وانتقلوا لأندية القمة، ومنهم من احترف خارجيا، مثل محمود كهربا وعلى لطفى ومحمد أبوجبل وعبد الله جمعة وغيرهم من نجوم المارد البترولى ، كما انهم استطاعوا الحصول على بطولتين لكأس مصر بفضل هؤلاء اللاعبين.

وأكد إمام محمدين أنه سيعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة الموقف بالكامل واختيار الأجهزة الفنية على مستوى عال والذهاب لكل مكان فى الإسكندرية من أجل اختيار أفضل العناصر لتمثيل سيد البلد فى بطولات الجمهورية والمنافسة عليها والعمل مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول على تصعيد أكثر من لاعب كل فترة للتدريب من الفريق الأول .

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من ناحية أخرى، وضع طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، برنامجا تدريبيا خاصا للثنائى الإيفوارى رزاق سيسيه والسورى عمر الميدانى بعد عودتهما من بلادهما للانضمام لصفوف الفريق لاستئناف مباريات الدورى المقرر له يوم 6 أغسطس المقبل.

ورفض طلعت يوسف انضمام اللاعبين لتدريبات الفريق، بالرغم من إجرائهما مسحة طبية عقب عودتهما مباشرة من بلادهما، مفضلا الانتظار فترة حتى يجرى اللاعبان بعض المسحات للاطمئنان بالشكل الكافى على عدم حملهما فيروس كورونا الذى أصاب العالم كله منذ بداية العام الحالى.