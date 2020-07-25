شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة "رقص" فى معسكر وادى دجلة قبل لقاء الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر حسام عرفات، لاعب الزمالك السابق ووادى دجلة الحالى، فى وصلة رقص رفقة الغانى رودني أنطوي مهاجم الفريق الدجلاوى الذى انضم إليه من فريق تسارسكو سيلو سوفيا البلغاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث يتواجد وادى دجلة فى معسكرا حاليا استعدادا لمواجهة الزمالك الودية.

فيما استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بالاتفاق مع نظيره بوادي دجلة على خوض المباراة الودية التي ستقام بين الفريقين، غدا الأحد، باستاد بتروسبورت في الثامنة مساءً، نظرا لانشغال مقر نادى الزمالك فى ذلك اليوم بإقامة الجمعية العمومية الخاصة بمناقشة ميزانية النادى التى ستقام على مدار يومى الأحد والإثنين المقبلين.

وحصل الزمالك على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الانتهاء من معسكر برج العرب، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة دجلة التى ستقام غدا، بعدما انتهى الفريق بالأمس من معسكره الذى استمر لمدة 14 يوما فى برج العرب وذلك بالمواجهة الودية التى جمعت الفريق الأبيض مع بيراميدز وانتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى، المقرر إقامتهما باستاد برج العرب يومى 6 و10 من شهر أغسطس المقبل، على الترتيب، وذلك فى منافسات بطولة الدورى الممتاز، وسيستأنف الزمالك تدريباته اليوم لمواجهة دجلة، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق جديد بداية من يوم الإثنين المقبل، فى برج العرب يتخلله خوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة أول أيام عيد الأضحى ثم ينتظم الفريق فى معسكر مغلق أخر فى برج العرب لمدة 10 أيام استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى.