شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد لـ فاروق جعفر: أنا كابتن المنتخب 6 مواسم وعمرى ما قعدت مع حكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاتب جمال عبد الحميد، نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، فاروق جعفر زميله السابق بالقلعة البيضاء، بعد تصريحات الأخير حول اعتماد الأندية والمنتخبات المصرية على المجاملات التحكيمية فى تحقيق الانتصارات وحصد البطولات، وقال عبد الحميد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "أنا قعدت كابتن منتخب مصر من 1987 وحتى 1993، يعنى 6 مواسم عمرى ما قعدت ما حكم، وصلنا كأس عالم واتعادلنا مع هولندا، ولاعبنا أيرلندا وشرفنا مصر فى المونديال، فاروق جعفر خانه التعبير، وكقائد سابق للمنتخب عمرى ما قعدت مع حكم فى غرف مغلقة أو غير مغلقة".

وأضاف نجم الزمالك السابق، "أعتب على فاروق جعفر فى هذا التصريح لأنه بيضيع مجهود لاعبين شرفوا مصر وحصدوا دورى أبطال أفريقيا وراحوا كاس العالم للمنتخبات والأندية، إحنا خدنا كل البطولات بتوفيق ربنا ثم مجهودنا واللاعبين العظماء فى ذلك الجيل بجميع الأندية".

وفجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، وزعم أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.