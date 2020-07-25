شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما مصير وليد أزارو مع الأهلي بعد فسخ عقده فى السعودية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما انتهت علاقة المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، مع نادى الاتفاق السعودى بفسخ العقد لعدم تسديد النادى السعودى مستحقات اللاعب، طرح كثيرون عدة تساؤلات حول مستقبل النجم المغربى وإمكانية عودته القلعة الحمراء، وهو ما نطرحه فى التساؤلات التالية:

س: ما هى آخر تطورات علاقة وليد أزارو بالأهلي؟

ج:اللاعب فسخ عقده مع الاتفاق السعودى وعاد للمغرب ليقضى هناك إجازة قبل تحديد مصيره مع الأهلي.

س: هل تواصل الأهلى مع اللاعب بعد فسخ عقده مع الاتفاق؟

ج: نعم.. أجرى أمير توفيق، مدير تعاقدات الأهلى، أكثر من اتصال باللاعب مؤخراً بعد وصوله المغرب للاطمئنان عليه، وأكد له أنه سيُخبره بمستقبله مع النادى حينما يتم حسم الأمر .

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س: ماذا عن وقف أزارو؟

ج: أزارو طلب الرحيل من القلعة الحمراء مجانًا حال عدم رغبة الأهلى استعادته مرة أخرى بعد انتهاء إعارته للنادى السعودى بنهاية الموسم الجاري، ويضغط المهاجم المغربى حاليًا على إدارة الأهلى بهدف السماح له بالرحيل دون مقابل مالى إذا كان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لا يرغب فى عودته مرة أخرى.

وأكد مهاجم الأهلى أن عقده مع النادى سينتهى بنهاية الموسم المقبل، أى يحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل دون الرجوع للأهلى، لذا من الأفضل حسب رؤيته السماح له بالرحيل مجاناً حالياً فى ظل عدم الحاجة الفنية له، خاصة أن استمراره فى النادى يُمثل عبئاً مالياً على الأهلى فضلاً عن أنه سيحجز مكاناً فى قائمة الفريق لن يستفيد به الفريق.

س: كيف تتجه النية فى الأهلى بشأن مستقبل أزارو؟

ج: فى السابق كانت عودة اللاعب للقلعة الحمراء صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة، بسبب تحفظ فايلر المدير الفنى للفريق على طريقة لعب اللاعب، لكن الأمور تغيّرت حالياً وبات من الممكن أن يعود المهاجم المغربى للأهلي.

س: ما السر فى التحول داخل الاهلى بشأن أزارو؟

ج: عدم وصول عروض مناسبة وجيدة لأزارو والفشل فى ضم مهاجم أجنبى بمواصفات خاصة جعل الأهلى يستقر على إعادة اللاعب وتأجيل عملية بيعه.