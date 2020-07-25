طولان يستعين بـ"سموحة" لوضع خطة إنبى لمواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، على متابعة مباراة الأهلى وسموحة الودية، التى أقيمت على ملعب القلعة الحمراء، من أجل وضع خطته لمواجهة الأهلى التى ستجمعه مع الفريق البترولى يوم 9 من شهر أغسطس المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، وتابع طولان برفقة جهازه المعاون تسجيلا للمباراة من أجل الوقوف على بعض الأمور بالفريق الأحمر بعد فترة التوقف التى جاءت بسبب جائحة كورونا.
وانتهت مواجهة الأهلى وسموحة الودية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء أمس الجمعة بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، أحرزها محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42، مروان محسن في الدقيقة 80، كهربا في الدقيقة 79، واختتم الأهداف الحمراء جونيور أجاي في الدقيقة 81.
جاء الشوط الأول متوسط المستوى وشهد سيطرة نسبية من الأهلى على مجريات المباراة بفضل تفوق لاعبى الوسط الأحمر على نظرائهم فى سموحة، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى الفريق السكندرى، قبل أن ينجح كهربا فى ترجيح كفة الأهلى بعد متابعته لتسديدة عمرو السولية القوية والتى ارتدت من يد الهانى سليمان حارس سموحة، لتجد كهربا الذى أودعها بسهولة فى المرمى قبل نهاية الشوط الأول، في الوقت الذي ارتفع نسق الأداء في الشوط الثاني خاصة من جانب الأهلي الذي سيطر على أحداثه بالكامل وخلق العديد من الفرص نجح في احراز ثلاثة منها عن طريق مروان محسن وكهربا وجونيور أجاي.
وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه على معلول ومحمود متولى وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفى خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وأفشة وكهربا وأليو بادجى، وعلى مقاعد البدلاء كل من على لطفى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايى ومحمد شكرى وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربى بدر.
وجاء تشكيل سموحة الأساسى كالتالي: الهانى سليمان، محمود معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادى، كريم يحيى، ايدى ايمومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم، ويقود الحكم الدولى إبراهيم نور الدين المباراة تحكيمياً.
وتعد مباراة الأهلى وسموحة أول مباريات الفريق الأحمر الودية خلال فترة توقف الدورى الطويلة التى بدأت منذ منتصف مارس الماضى تقريبًا بسبب "جائحة" كورنا التى اجتاحت العالم كله، والتى تأتى فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدورى الممتاز التى تقرر استئنافها فى أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبى يوم 9 أغسطس.
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