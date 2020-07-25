شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزى "بطل محاربة كورونا وعاشق الزمالك" يحتفل بعيد ميلاده الـ"55" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أحمد رمزى، نجم الزمالك الأسبق، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ"55" لاسيما أنه من مواليد 25 يوليو 1965، وصعد رمزى للفريق الأول بالقلعة البيضاء موسم 1985-1986، واستمر حتى اعتزاله نهاية موسم 1995-1996 وهو دون الحادية والثلاثين من عمره، شارك لأول مرة أساسيا فى مباراة فريقه الافتتاحية أمام منتخب السويس بالقاهرة، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الأول من أكتوبر 1985 وهو في العشرين من عمره.

حقق رمزى مع الزمالك 8 ألقاب، وهى الدوري 3 مرات أعوام 1988، 1992، 19993، وكأس مصر عام 1988 ،ودوري أبطال أفريقيا أعوام 1993، 1996، والسوبر الأفريقي عام 1994، والأفروآسيوي عام 1989.

وانضم رمزى للمنتخب الأول تحت قيادة الويلزى مايكل سميث، ونجح في الفوز بلقب كأس الأمم 1986، والمشاركة في كأس العالم 1990، وشارك في أمم 1988، و1992.

سجل بقميص الأبيض 21 هدفا بواقع 18 هدفا في الدوري، وهدف فى الكأس، وهدفين أفريقيا، بالإضافة إلى تسجيله 10 أهداف بقميص الفراعنة، منها 7 معتمدة فى 46 مباراة.

Advertisements

ومنذ أيام قليلة قدم أحمد رمزى والموجود حالياً فى دولة الكويت لفتة طيبة للغاية، حيث أكد لوزير الرياضة أشرف صبحى أنه في ضوء الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا قرر أن يتبرع بكافة ممتلكاته الموجودة فى مصر بالحساب المخصص لمواجهة انتشار ومعالجة آثار فيروس كورونا بصندوق تحيا مصر.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى لكابتن نادى الزمالك السابق أنه فخور للغاية بتلك الخطوة مثمناً حسه الوطنى ودوره المجتمعى المتميز مع العديد من زملائه الرياضيين الذى تسابقوا خلال الآونة الأخيرة في تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لوطنهم، فى إشارة إلى أن حالة التكاتف المجتمعى التي تشهدها مصر تمثل انعكاساً طبيعياً للدور الذى تقوم به القيادة السياسية لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصرى في شتي المجالات وخاصة في مواجهة التحديات وهو الامر الذى انعكس على أداء الحكومة المصرية في تعاملها مع مختلف الملفات.