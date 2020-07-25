خاص.. الأهلي يجدد تعاقده مع كريم يحيى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

وقع كريم يحيى، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والمعار لصفوف سموحة السكندري، على عقود تجديد تعاقده مع النادي الأحمر لمدة خمسة مواسم.

وقام كريم يحيى بالتوقيع على عقود التجديد عقب الجلسة التي عقدها مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد.

ويلعب كريم يحيى معارًا في صفوف سموحة السكندري منذ يناير عام 2019، حيث ستنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي.

ولم يحسم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، موقف اللاعب من العودة إلى الفريق ليكون بديلا لأحمد فتحي، والذي سينتقل عقب نهاية الموسم إلى نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع النادي الأحمر.