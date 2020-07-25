خاص.. عرابي ردا على جعفر: بطولات المنتخب والأهلي عن "جدارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال أسامة عرابي، نجم مصر والنادي الأهلي الأسبق، إنه لا يجد أي مبرر من تصريحات فاروق جعفر عن مجاملة الحكام للمنتخب في الصعود لمونديال 90، خاصة وأنها جاءت بعد مرور 30 عاما كاملة.

وأضاف عرابي، في تصريحات لـ"الخليج 365": "منتخب مصر صعد للمونديال بكفاح وكان لديه ذخيرة من اللاعبين الأكفاء أصحاب الخبرات والمهارات ومدرب مميز وهو الراحل محمود الجوهري والذي بذل جهدا كبيرا في الوصول للمونديال ولم يتم مجاملتنا في أي مباراة".

وأكمل: "أداء مصر في مونديال 90 ومع منتخبات قوية وقتها مثل إنجلترا وهولندا وأيرلندا يؤكد صحة كلامي، لم يتم مجاملتنا أبدا بل شرفنا وقتها الكرة العربية بأداء ومجهود كبير".

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وتابع: "البطولات الإفريقية التي فاز بها الأهلي أيضا جاء نتاج عرق وجهد كبير وجدارة واستحقاق، ولو حدث أي شيء من جانب الحكم كان يندرج تحت سوء التوفيق الذي كان يلازمه وليس مجاملة للأهلي".

وأوضح: "تعرضنا لظلم في بطولة 83 أمام كوتوكو الغاني، ثم دور الـ8 في بطولة افريقيا 92 مع أنور سلامة، ووقتها قام الحكم بطرد حمادة صدقي ومحمد سعد.. فأين المجاملة؟".

وأنهى أسامة عرابي حديثه قائلا: "أكبر دليل على أن الأهلي لم يجامل من التحكيم هو خسارته في نهائي الترجي الشهير بيد إينرامو أمام جميع شاشات العالم".