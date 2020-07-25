حارس كايزر تشيفز يوجه رسالة لعصام الحضري بعد اعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد إيتوميلينج كهون، حارس مرمى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بعصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم عند عمر يناهز 47 عاما.

وكان الحضري أعلن الأسبوع الماضي اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة ناجحة استمرت 27 عاما، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء ليضيفه إلى مسيرته مع الساحرة المستديرة.

وقال الحارس كهون إن الحضري كان أسطورة حية أثبتت أن العمر ليس سوى رقم، مؤكدا أنه يرغب في تحطيم الرقم القياسي له باللعب حتى يبلغ من العمر 50 عامًا.

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وكتب الحارس الجنوب إفريقي رسالة للحضري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "الاعتزال في سن 47 عاما، أنت أسطورة حية تظهر أن العمر مجرد رقم".

وأضاف: "لقد شاركت في سباق كبير ألهمت خلاله الكثير من حراس المرمى لمواصلة اللعب على أعلى مستوى".

وأتم صاحب الـ33 عاما قائلا: "اعتزال سعيد، أريد اللعب حتى أبلغ الخمسين من عمري".