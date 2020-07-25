خاص.. جمال عبدالحميد: لا يجوز التقليل من إنجازنا.. ويكن: لم تحدث مجاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

رد جمال عبدالحميد، لاعب منتخب مصر السابق، على التصريحات التي أطلقها فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، بأن منتخب مصر وصل إلى كأس العالم 90 بمجاملة من الحكام الأفارقة.

وكان فاروق جعفر أطلف تصريحات مثيرة للجدل، بشأن تأهل منتخب مصر لكأس العالم عام 1990، مشيرا إلى ان التحكيم الأفريقي لعب دورا كبيرا في هذا الأمر.

وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990، كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات، ويتغاضى الحكم عن احتساب بعض الكرات.

وقال عبدالحميد في تصريحات خاصة لمصراوي: "كنت قائدا لمنتخب مصر لحوالي ستة أو سبعة أعوام ولم يحدث أنني جلست مع حكام قبل المباريات".

وأضاف: "لا يجوز التقليل من وصولنا إلى كأس العالم والبخس بحق لاعبين تمكنوا من تحقيق إنجاز، كان وصولنا بفضل الله ثم اللاعبين والمدير الفني محمود الجوهري".

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وتابع: "هذا الجيل سيظل يذكره التاريخ، لا تزال الجماهير أيضا تتذكره حتى الآن، شرفنا مصر في إيطاليا أمام هولندا وأيرلندا وإنجلترا، أرى أن فاروق جعفر خانه التعبير والتوفيق في تصريحاته".

وأتم جمال عبدالحميد متسائلا: "لماذا عندما قاد محمود الخطيب وفاروق جعفر منتخب مصر لم يتمكنوا من الصعود إلى كأس العالم طالما أن الحكام كانوا يجاملونا؟".

من جانبه، أكد هشام يكن، لاعب منتخب مصر السابق، في تصريحاته لمصراوي: "جيلنا لعب في زمن الكرة الجميل، ولو كان يحدث مجاملات في زمن سابق لم يحدث في جيلنا".

وأضاف: "ليس من حق أحد اتهامنا والحديث عن جيلنا، اجتهدنا وبذلنا قصارى جهدنا وكنا نصعد جبالا حتى نتأهل إلى كأس العالم".

وأتم يكن قائلا: "نرفض تشويه جيل 90، ونتائجنا أمام هولندا وأيرلندا وإنجلترا هل جامل وقتها الحكام منتخب مصر في مونديال إيطاليا؟".