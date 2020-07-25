تقارير: كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية سعودية، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أنه يريد التعاقد مع عمر خربين لاعب الهلال السعودي.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، فإن كارتيرون أعرب عن رغبته في التعاقد مع عمر خربين بعد ظهوره بمستوى جيد خلال إعارته الموسم الماضي لصفوف نادي بيراميدز.

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وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الزمالك يرغب في ضم خربين تنفيذا لرغبة مدربه الفرنسي، لإعادة سيناريو المغربي أشرف بن شرقي الذي انضم للزمالك بداية الموسم الحالي من الهلال وقدم مستويات مميزة للغاية.

وقالت الصحيفة أنه من المقرر أن تبدأ إدارة الزمالك المفاوضات بشكل رسمي مع إدارة الهلال خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن المهاجم السوري انضم لنادي بيراميدز في 2019 لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، شارك خلالها في 12 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين.