هدف الأهلي.. تقارير فرنسية: ليل يتوصل لاتفاق مع موليكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ليل الفرنسي توصل لاتفاق مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت قناة "Canal +"، الجمعة، إن موليكا أعطى موافقته المبدئية على عرض ليل، ويتبقى الاتفاق بين النادي الفرنسي ومازيمبي الكونجولي لحسم الصفقة.

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وأضافت القناة الفرنسية أن سعر الصفقة يقدر بـ2 مليون يورو، مشيرةً إلى أن ليل سيقوم بإعارة موليكا إلى نادي موسكرون البلجيكي أو بوافيشتا البرتغالي.

وتألق موليكا البالغ من العمر الـ20 عامًا بقوة هذا الموسم بعدما سجل 12 هدفا في الدوري الكونغولي، كما أحرز سبعة أهداف في دوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن موليكا يعد من الأهداف الأساسية للأهلي في الوقت الحالي، حيث أبدى المدرب رينيه فايلر رغبة لإدارة النادي في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.