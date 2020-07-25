تقرير.. كارتيرون يطالب بضم مهاجم الهلال السعودي

كشفت تقارير صحيفة سعودية بأن الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من إدارة الزمالك المصري التعاقد مهاجم الهلال السعودي

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية بإن كارتيرون أبدي رغبته في التعاقد مع السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

من المقرر أن تدخل إدارة نادى الزمالك في مفاوضات مع نظيرتها في الهلال بشكل رسمي للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وسبق لخربين صاحب ال ٢٦ عاما الانضمام إلى صفوف نادي بيراميدز المصري في 2019 لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، شارك خلالها في 12 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة. شارك خلالها في 12 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين.وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلي 9 سبتمبر .يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة.

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