مصطفى فتحي يرزق بمولودته الأولى

رزق مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بمولودته الأولى " هيا" . وكان اللاعب قد انتظم في معسكر الفريق الأخير ببرج العرب بعد تعافيه من الإصابة بفيروس معسكر الفريق الأخير ببرج العرب بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا ويستعد الفريق لاستئناف النشاط الكروي من جديد بعد فترة توقف حيث خاض الزمالك وديتين أمام سموحة وفاز بها بخمسة أهداف لهدف وأمام بيراميدز وخسرها بهدف دون رد.

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