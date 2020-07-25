دانا شوقي: سيدات طائرة الأهلي جاهز لحصد كل البطولات

أعربت دانا شوقي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أعربت عن سعادتها بالعودة واستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى بعد غياب طويل، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وأضافت دانا، أن الفريق قبل توقف النشاط كان في قمة مستواه البدني والفني، مما أهل الفريق بقوة لحصد بطولة الدوري، مؤكده

أن اللاعبات عادوا للتدريبات بقوة وجدية، ويسعون لاستعادة اللياقة البدنية في أسرع وقت.

وأشارت، أن الجميع ملتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنزل والتدريبات بشكل مستمر، مع تطهير وتعقيم الادوات قبل وبعد التدريب، تنفيذا لتعليمات إدارة النادي، خاصة في التباعد بين اللاعبات، سواء قبل

المران أو بعده.

وأكملت لاعبة الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي، تحدث عن عودة التدريبات بشكل تدريجي لتجنب الإصابة مع وضع برنامج بدني مكثف خلال فترة الأعداد لاستكمال الموسم الجاري والاستعداد للموسم القادم بشكل جيد لحصد جميع البطولات.

وقالت لاعبة الأهلي، إن الفريق يضم العديد من الخبرات ولن يتأثر بالغياب الطويل عن التدريبات، وقادر على العودة بأسرع وقت للياقة المطلوبة لحصد البطولات هذا الموسم وكذلك في الموسم الجديد.