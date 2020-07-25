الارشيف / اخبار الرياضه

موليكا يعطي موافقته لنادي ليل الفرنسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت تقارير إعلامية عن إقتراب الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي من الانتقال لصفوف نادي ليل الفرنسي.

قالت قناة "كانال بلس" الفرنسية، بأن موليكا أعطى موافقته على الانتقال لصفوف الفريق الفرنسي، على أن ينتقل إلى

نادي موسكورن البلجيكي أو بوافيشتا البرتغالي على سبيل الإعارة، من أجل اكتساب الخبرات، لصغر سنه 20 عام.

وأوضحت بأن العرض المقدم من نادي ليل بلغ 2

مليون يورو، من أجل ضمه، بعدما تم رفض عرض لانس الفرنسي، المقدر بـ100 ألف يورو مع أحقية الشراء مقابل 300 ألف يورو.

ويسعى نادي ليل الفرنسي لتعويض رحيل النيجيري فيكتور أوسيمين نجم الفريق الذي سيرحل إلى نابولي في صفقة تُقدر بـ 60 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موليكا يعطي موافقته لنادي ليل الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا