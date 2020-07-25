موليكا يعطي موافقته لنادي ليل الفرنسي

أكدت تقارير إعلامية عن إقتراب الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي من الانتقال لصفوف نادي ليل الفرنسي.
قالت قناة "كانال بلس" الفرنسية، بأن موليكا أعطى موافقته على الانتقال لصفوف الفريق الفرنسي، على أن ينتقل إلىنادي موسكورن البلجيكي أو بوافيشتا البرتغالي على سبيل الإعارة، من أجل اكتساب الخبرات، لصغر سنه 20 عام.
وأوضحت بأن العرض المقدم من نادي ليل بلغ 2مليون يورو، من أجل ضمه، بعدما تم رفض عرض لانس الفرنسي، المقدر بـ100 ألف يورو مع أحقية الشراء مقابل 300 ألف يورو.
ويسعى نادي ليل الفرنسي لتعويض رحيل النيجيري فيكتور أوسيمين نجم الفريق الذي سيرحل إلى نابولي في صفقة تُقدر بـ 60 مليون يورو.
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