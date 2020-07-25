باريس سان جيرمان يكشف عن تفاصيل إصابة مبابي

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تفاصيل إصابة كيليان مبابي نجم الفريق، التي تعرض لها خلال نهائي كأس فرنسا، أمام سانت إيتيان.
أوضح البيان إلى أن إصابة مبابي هي ألتواء خطير في الكاحل الأيمن والجزء الجانبي من الساق، وسيتم تقييم الإصابة بعد 72 ساعة بتحليل صوري آخر.
خرج اللاعب الفرنسي كليان مبابي، مصاباً، في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام نظيره سانت إتيان، في اللقاء الذي يجمع بينهما علي ملعب دي فرانس، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم والجارية الأن بنهائي كأس فرنسا.
حيث ان مبابي خرج مصابا في الدقيقة 32 من عمرالشوط الأول ليدخل بديلا له باولو سرابيا، بعد تعرضه للتدخل قوي من اللاعب بيرين نجم فريق سانت إيتيان، الذي طرد من المباراة بعد أن عاد الحكم إلي تقنية حكم الفيديو و أخرج له البطاقة الحمراء.
وحدث مشادات بين لاعبي الفريقين بعد تدخل بيرين القوي علي مبابي، ليأتي الحكم ويهدأ الأجواء، ثم بعده لعب فريق سانت إيتيان بخشونة علي لاعبي سان جيرمان.
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