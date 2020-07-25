نادي أسوان يدعم النحاس بعد تعرضه لحادث قوي

دعم نادي أسوان الرياضي، عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، بعد تعرضه لحادث سير قوي مساء أمس الجمعة، أدى إلى تهشم سيارته.
كتبت صفحة نادي أسوان عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":الحمد لله نجاة الكابتن عماد النحاس، المدير الفنى الأسبق لنادى أسوان الرياضى،من حادث أدى إلى تهشم سيارته دون تعرضه لإصابات وهو بخير ويؤدى عمله بصورة طبيعية، نادى أسوان الرياضى يحمد الله ويتمنى السلامة، للمدير الفنى الأسبق لفريق الكرة".
تعرض عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدمبنادي المقاولون العرب لحادث قوي بسيارته دون أن يصاب بأذى ولكن أدى الحادث لتهشم السيارة.
واطمأن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على صحة المدير الفني واكد فتحي ان سلامة عماد النحاس هي الاهم.
وقال فتحي ان المدير الفني للفريق بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية بعد ان نجاه الله من هذا الحادث الكبير.
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