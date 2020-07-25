مران قوي للمصري بصالة الجيمانزيوم

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ظهر اليوم مرانًا بدنيًا قويًا بصالة الجيمانزيوم الملحقة بمقر إقامته بأحد فنادق برج العرب. استمر المران لما يقرب من 90 دقيقة أدى خلاله اللاعبون مجموعة متنوعة من تدريبات التقويات تحت إشراف الدكتور عبد الحليم كامل مخطط الأحمال التدريبية والذي حرص على تنفيذ اللاعبين لكافة التدريبات بكل دقة لتحقيق الاستفادة المرجوة. خلاله اللاعبون مجموعة متنوعة من تدريبات التقويات تحت إشراف الدكتور عبد الحليم كامل مخطط الأحمال التدريبية والذي حرص على تنفيذ اللاعبين لكافة التدريبات بكل دقة لتحقيق الاستفادة المرجوة. هذا ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه المسائي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وهو المران الذي يخصصه الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري للتركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية.

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