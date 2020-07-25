الارشيف / اخبار الرياضه

رزاق سيسه يصل الإسكندرية للانتظام في تدريبات الاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وصل الإيفواري رزاق سيسه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فجر اليوم السبت إلى الإسكندرية قادمًا من بلادة للإنضمام في تدريبات فريقة .

 وغادر سيسه إلى بلادة عقب ظهور جائحة فيروس ،وقامت إدارة زعيم الثغر برئاسة محمد مصيلحى بمجهودات كبيرة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم و

الجهات الأمنية المعنية  لإنهاء إجراءات عودة جميع  اللاعبين الأجانب بنادى الاتحاد السكندرى .

ويجرى " سيسه " مسحة طبية خلال الساعات القليلة القادمة للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا ، تمهيداً لمشاركته في تدريبات الفريق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رزاق سيسه يصل الإسكندرية للانتظام في تدريبات الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا