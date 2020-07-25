رزاق سيسه يصل الإسكندرية للانتظام في تدريبات الاتحاد

وصل الإيفواري رزاق سيسه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فجر اليوم السبت إلى الإسكندرية قادمًا من بلادة للإنضمام في تدريبات فريقة .

وغادر سيسه إلى بلادة عقب ظهور جائحة فيروس كورونا ،وقامت إدارة زعيم الثغر برئاسة محمد مصيلحى بمجهودات كبيرة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم و

الجهات الأمنية المعنية لإنهاء إجراءات عودة جميع اللاعبين الأجانب بنادى الاتحاد السكندرى .

ويجرى " سيسه " مسحة طبية خلال الساعات القليلة القادمة للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا ، تمهيداً لمشاركته في تدريبات الفريق