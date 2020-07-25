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استعدادات الحكام مستمرة لعودة نشاط كرة السلة

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واصلت اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة السلة أمس الجمعة والتي يترأسها أحمد الفلكي قياسات اللياقة البدنية لحكام مناطق الجمهورية استعدادًا لعودة النشاط الرياضي في شهر أغسطس المقبل.

وخضع حكام محافظتي القاهرة والجيزة للقياسات البدنية في مركز شباب روض الفرج تحت

إشراف الفلكي رئيس لجنة الحكام وأحمد غالب مقرر اللجنة، فيما أشرف كلًا من محمد جلال سكرتير اللجنة وطارق مصطفى عضو اللجنة على قياسات حكام الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية في ملعب نادي بلدية المحلة.

ومن المقرر أن يخضع الحكام لاختبارات الجري في شهر أغسطس المقبل قبل استئناف النشاط وفقًا للبرنامج التدريبي الخاص بكل حكم والذي تم وضعه وفقًا للقياسات البدنية التي خضع لها جميع حكام الجمهورية في الأيام الماضية.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، ‏‏‏‏ممارسة ‏، ‏ملعب كرة سلة‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏‏ .

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