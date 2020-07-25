تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت ، مركز شباب عزبة النخل، ونادي المطرية الرياضي، ومركز شباب الصفا بالجيزة.
ورصد وزير الشباب معدل إنجاز الأعمال التنفيذية بتطوير مركز شباب عزبة النخل والتي تضم انشاء ملعب خماسي، وملعب متعدد الأغراض، ورفع كفاءة المبنى الإداري، وتطوير سور المركز، وصالة اللياقة البدنية.
وطلب الوزير خلال زيارته لنادي المطرية من مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرةبتقديم تقرير وافِ حول ما يحتاجه المركز من متطلبات للسير في إجراءات تنفيذية بغية تنمية موارد النادي الذاتية، والارتقاء بخدماته.
واشتملت الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الشباب والرياضة لمركز شباب الصفا بالجيزة تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بحمام السباحة الاوليمبي وحمام سباحة الأطفال، وتطوير ملاعب كرة القدم، وملاعب التنس، وحديقة الأطفال،ومبنى إداري، والتنسيق العام للمركز ، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 32 مليون جنيه.
وأكد الدكتور أشرف صبحي على الإنتهاء من أعمال التطوير بمركزي شباب عزبة النخل والصفا في المواعيد المحددة لهما؛ ليكونا جاهزين للعمل والتشغيل بشكل كامل ليستفيد من خدماتهما النشء والشباب بممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.
وعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع مجلس إدارة مركز شباب الصفا بحث خلاله آليات فتح باب العضوية الجديدة، بعد الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية والمتوقع تنفيذها بشكل كامل خلال شهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يتابع يتابع الإنشائية بمركزي شباب عزبة النخل والصفا ويتفقد نادي المطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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