باولو دوراتي: أتمنى قيادة منتخب مصر.. والأهلي والزمالك لم يفاوضونني رسميًا

قال المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو “باولو دوراتي” إن الكرة المصرية هي الأفضل داخل قارة أفريقيا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه يُفضل تدريب المنتخب المصري، عن تولى تدريب الأهلي والزمالك.

وأكد دوراتي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: “مصر تتقدم في مجال كرة القدم وهي تلعب بشكل جيد والدوري بها دوري جيد”.

وعن مفاوضات الأهلي والزمالك، وفي وقت سابق علق دوراتي: “لم اتلقى أي مفاوضات رسمية من مسئولي ناديي الأهلي والزمالك ولكن كان هناك أحاديث من بعض الوكلاء”.

وأوضح المدرب البرتغالي: “هناك بعض الوكلاء تحدثوا معي من أجل العمل معي حال تعاقدي مع الأهلي والزمالك”.

Advertisements

وأكمل: ” عملت مع مانويل جوزيه وهو مدرب رائع وكبير ومثالا يحتذى به في مجال تدريب كرة القدم”.

وتابع دوراتي: “مانويل جوزيه تفوق على جميع المدربين البرتغاليين الذين عملوا في الدوري المصري كما أنهم تفوقوا على فيريرا وفنجادا”.

وزاد: “الأهلي والزمالك ناديين كبيرين وسارحب بتدريب أي منهم اذا تلقيت عرضا من أحدهم ولكن، وأفضل قيادة منتخب مصر عن القطبين”.

وعن تجربة احتراف اللاعبين المصريين في البرتغال، علق: “المصريون في البرتغال لم يحققوا النجاح رغم امتلاكهم مهارات كبيرة”.

..